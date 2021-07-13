Вакцинацію проводять на трьох угорських КПП – Захонь, Лонья, Барабаш

Понад 1000 мешканців Закарпатської області вже скористалися пропозицією Угорщини безкоштовно отримати щеплення від коронавірусу на території контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Угорська вакцинальна кампанія для закарпатців триває з 2 липня. Офіційної інформації до влади Закарпаття від Угорщини не надходило.

Щеплення для закарпатців проводяться вакциною Janssen від Jhonson & Jhonson, яка потребує введення тільки однієї дози. Вакцинація відбувається у спеціальних медичних автобусах, розташованих на території трьох угорських контрольно-пропускних пунктів – Захонь (залізничний пункт пропуску), Барабаш і Лонья (обидва – автомобільні/пішохідні).

Про кількість мешканців Закарпаття, які вже отримали вакцину від Covid-19 на угорських КПП, ZAXID.NET повідомила Кароліна Дарчі, секретарка з питань комунікацій KMKSZ – Товариства угорської культури Закарпаття. Для супроводу українців, які бажають вакцинуватися, KMKSZ надала перекладачів.

«Угорщина вакцинувала вже більше 1000 мешканців Закарпаття. На минулих вихідних було найбільше людей, охочих отримати щеплення від Covid-19 на кордоні – майже 200 людей у Захоні. Загалом, наразі майже 100-150 людей вакцинуються щодня», – зазначила у коментарі ZAXID.NET Кароліна Дарчі. За її словами, найактивніше вакцинальна кампанія відбувається на залізничному пункті пропуску у Захоні, оскільки він запрацював із 2 липня і це місто розташоване найближче до Ужгорода. На КПП Лонья і Барабаш – менше активності, оскільки вакцинація там розпочалася пізніше і активно триває лише кілька днів.

«Більшість людей, які приїжджають на вакцинацію в Угорщині, є українцями, а не етнічними угорцями. Оскільки більшість із них не розмовляє угорською, Товариство угорської культури Закарпаття забезпечило перекладачів. Наразі на кожному КПП, де проводиться вакцинація від Covid-19, для зручності та комфорту охочих отримати щеплення працюють по три угорсько-українські перекладачі», – розповіла Кароліна Дарчі. Також вона додала, що облік громадян, які приїхали на вакцинацію на території КПП, веде угорська прикордонна поліція. Попри активність, черг на вакцинацію від Covid-19 на кордонах поки немає.

Про вакцинальну кампанію для жителів Закарпаття повідомляли, зокрема, консульства Угорщини в Ужгороді та Берегові. Інформація також була висвітлена як в угорських, так і в українських медіа. Проте, офіційної пропозиції до українських органів державної влади від Угорщини не надходило.

«Офіційної інформації від угорської сторони щодо вакцинації не надходило. Дані щодо кількості вакцинованих громадян України від угорської сторони або відсутність таких офіційно не надходили. Громадяни України, які потенційно могли бути вакциновані на території інших країн про факт вакцинації офіційно не повідомляють», – зазначив у коментарі ZAXID.NET заступник голови Закарпатськї ОДА Ігор Шинкарюк.

Попри відсутність офіційних пропозицій чи звернень до закарпатської влади, Угорщина повідомляла про плани проведення вакцинації жителів Закарпаття від Covid-19 українських прикордонників.

«Нас повідомляли, що проводитиметься вакцинація мешканців Закарпаття. У зоні відповідальності нашого загону – це КПП «Захонь». Ще 30 червня ми отримали офіційний лист від прикордонної поліції Угорщини про те, що на залізничному пункті пропуску у Загоні із 2 по 30 липня діятиме пункт вакцинації від Covid-19», – сказала у коментарі ZAXID.NET речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Також вона додала, що з боку українських прикордонників ніяких додаткових заходів не ведеться, на порядок несення служби та виконання обов’язків це не впливає.

Щодо інших двох «вакцинальних» КПП – не все так просто. У зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону це КПП «Косино-Барабаш» та «Дзвінкове-Лонья». Угорська сторона на старті реалізації ідеї щодо вакцинації закарпатців планувала пропускати тільки тих громадян, які їдуть робити щеплення. «Ввечері 1 липня нас інформували про те, що з 2 липня припинять пропуск на свою територію, але дозволять проїзд на пункт пропуску тих, хто захоче вакцинуватися. Однак, із 7 липня зранку на обох КПП відновили пропуск і в той же час проводять вакцинацію для охочих із Закарпаття», – зазначила ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, угорська сторона інформувала українських прикордонників про старт проведення вакцинації в рамках повідомлення про припинення пропуску на свою територію 1 липня.

Щодо визнання чи не визнання в Україні щеплення від коронавірусу, зробленого закордоном, інформації наразі дуже мало. В українському МОЗ не коментують пропозиції іноземних держав щодо проведення щеплень для громадян України, проте зазначають, що дані про таку вакцинацію можуть бути внесені в українську систему охорони здоров’я. Це може зробити сімейний лікар, за яким закріплений пацієнт.

«Людина, яка отримала щеплення закордоном, може отримати там відповідний документ. Це може бути, в тому числі, й міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке затверджене ВООЗ та видається і в нашій країні. Якщо людина із цим документом звернеться до свого сімейного лікаря, він внесе ці дані до нашої централізованої системи. Громадянин, який отримав вакцину закордоном, також зможе отримати необхідні документи про вакцинацію всередині країни. Адже в документі, який отримують після щеплення, вказано назву вакцини, її серія, номер партії і тому подібне», – зазначили ZAXID.NET у прес-службі МОЗ. Крім того, там акцентували, що наразі в Україні та, зокрема, на Закарпатті, є достатня кількість вакцин від Covid-19 і громадян закликають отримувати щеплення в Україні. Також у МОЗ уточнили, що нещодавно вакцина від коронавірусу Janssen від Jhonson & Jhonson була схвалена для використання і в нашій державі.

Нагадаємо, Угорщина ще у червні оголосила про плани вакцинувати мешканців прикордонних регіонів іноземних держав «для посилення свого захисту від епідемії». Окрім мешканців українського Закарпаття, пропозиція стосувалася також регіонів Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії та Словаччини.

Для вакцинації на території угорських КПП необхідно мати паспорт громадянина України, український закордонний паспорт, також – підтвердити своє місце проживання на території Закарпатської області. Реєстрація для проведення щеплення та підписання згоди на вакцинацію проводяться на місці. Закарпатці заповнюють форму згоди на вакцинацію, яка складена трьома мовами угорською, англійською та українською. Після щеплення видається паперовий документ-підтвердження вакцинації, а через два тижні – особисте пластикове свідоцтво про вакцинацію, яке можна отримати за адресою консульств Угорщини в Ужгороді та Берегові.