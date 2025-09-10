Сійярто зауважив, що Угорщина веде переговори щодо контрактів з іншими західними постачальниками

Угорщина у вівторок, 9 вересня, підписала довгостроковий контракт з британською нафтогазовою компанією Shell. Про це повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Сьогодні ми оголошуємо про підписання нового, довгострокового контракту, найбільшого і найдовшого контракту, який ми коли-небудь укладали із західним постачальником», – заявив міністр.

Відомо, що Будапешт підписав угоду про постачання 2 млрд м3 газу протягом десяти років, починаючи з 2026 року. Поставки будуть здійснюватися до Угорщини через чеські та німецькі трубопроводи.

При цьому Сійярто вкотре розкритикував програму ЄС REPowerEU, спрямовану на зменшення залежності країн-членів блоку від російських енергоносіїв. Він наголосив, що контракт із Shell не вплине на постачання російського газу до Угорщини через географічні й інфраструктурні особливості. При цьому в інтерв’ю Bloomberg Сійярто зауважив, що країна веде переговори щодо контрактів з іншими західними постачальниками.

Варто зазначити, що Угорщина має контракт з російським «Газпромом» на постачання 4,5 млрд м3 газу на рік, який діє до 2036 року і з 2022 року доповнюється додатковими закупівлями.

Раніше повідомляли, що очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення через удар України 13 серпня по нафтопроводу «Дружба» в Брянській області.

28 серпня Сійярто оголосив про заборону на в’їзд до країни командувачу військової частини ЗСУ, яка здійснила цей удар.