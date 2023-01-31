Підпірна стінка у Микуличині частково зруйнована водами річки Прут

В Івано-Франківській області стартували роботи на ділянці траси Н-09 Мукачево – Львів у селі Микуличин: тут ремонтують підпірну стінку біля річки Прут. У прес-службі «Укравтодору» пояснюють, що споруда частково зруйнована. Загалом на Прикарпатті за 2022 рік дорожники облаштували та укріпили три підпірні стінки – дві у Яблуниці та ще одну у Ворохті.

Як у вівторок, 31 січня, повідомила прес-служба «Укравтодору», загалом на території Івано-Франківської області у гірських районах є понад 20 кілометрів підпірних стінок. Для інженерного захисту гірських доріг в умовах складного рельєфу, крутих схилів, глибоких звивистих долин річок і водотоків будуються підпірні стінки.

«Роботи стартують на відрізку траси Н-09 Мукачево – Львів у селі Микуличин. Там через підмивання водами річки Прут трапилося часткове руйнування підпірної стінки», – йдеться у повідомленні.

Загалом продовж минулого року дорожники привели до ладу три гірські ділянки: влаштували габіонну і залізобетонну підпірну стінку у селі Яблуниця на дорозі Н-09 Мукачево – Львів, укріпили кам’яну підпірну стінку та опори мосту габіонами на цій же дорозі в Яблуниці та Микуличині, відремонтували залізобетонну підпірну стінку на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський у селищі Ворохта.

В «Укравтодорі» додають, що підтримання належного стану підпірних стінок необхідне для безпечного руху транспорту у гірській місцевості. Це – профілактика підмивань дорожнього покриття і за сумісництвом протипаводковий захист автошляхів.