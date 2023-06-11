Волонтери в затопленому Херсоні надають допомогу місцевим жителям, 11 червня 2023

Під час рятувальних заходів з території окупованого військами РФ лівобережжя Херсонської області, яка страждає від затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції вдалося евакуювати 112 людей, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Усіх деталей не можу зараз розкрити, але наразі з лівобережжя вдалося витягнути вже 112 наших людей», – сказав Прокудін в ефірі телемарафону в неділю, 11 червня, якого цитує DW.

Раніше в ефірі марафону Прокудін розповідав, що ситуація в окупованій Олешківській громаді, як і на усьому лівобережжі області, критична. У громаді немає зв'язку, світла й газопостачання, люди потребують питної води та продуктів харчування. В останні два дні війська РФ "закрили" місто на так званий "карантин".

Крім того, місцеві лікарі, за даними Прокудіна, підтвердили загибель восьми жителів громади. «Ситуація в Олешківській громаді, як і загалом на лівому березі Дніпра, дуже критична. Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів діло не пішло – жодної евакуації не було», – зауважив він і додав, що окупанти погоджуються евакуювати лише тих жителів Херсонщини, які мають російські паспорти.

Нагадаємо, в неділю, 11 червня, російські воєнні злочинці обстріляли човен з людьми, які на човні переправлялися з окупованої території до вільного Херсона. Тоді троє людей загинули і ще десятеро отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав евакуацію людей з окупованих територій «особливим героїзмом».