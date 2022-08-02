Україна та ЄС обговорили співпрацю у сфері внутрішніх справ, безпеки кордонів та управління міграційних процесів

Україна і ЄС підписали домовленості про співробітництво в рамках Європейської міграційної мережі. В Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що це додатковий інструмент синхронізації міграційної політики України та Євросоюзу.

У вівторок, 2 серпня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з Комісаром ЄС із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон. Сторони обговорили співпрацю з Євросоюзом у сфері внутрішніх справ, безпеки кордонів та управління міграційними процесами.

«За підсумками зустрічі було підписано Адміністративні домовленості про встановлення співробітництва між Європейською Комісією та Державною міграційною службою у рамках Європейської міграційної мережі», – повідомили в МВС.

Фото МВС

У міністерстві розповіли, що це має пришвидшити обмін актуальною та об’єктивною інформацією щодо ситуації з питань міграції та притулку, а також дозволить українській стороні брати участь в дослідженнях і засіданнях ЄММ.

Зазначимо, що у травні заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян заявила, що понад 6 млн українців виїхало за кордон через війну. З них понад 5 млн переїхали в країни ЄС. А у липні верховний комісар із питань біженців ООН повідомив, що від 24 лютого кордон України перетнуло понад 9 млн осіб.