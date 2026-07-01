У Києві вперше презентували експозицію українського озброєння

У межах заходу Brave1 Advantage вперше презентували експозицію українського ракетного озброєння, боєприпасів і вибухових речовин. Також оголосили компанії, які вироблятимуть вибухівку на грантових умовах. Про це у середу, 1 липня, повідомили на сайті міністерства оборони.

Однією з головних подій заходу стало підбиття підсумків грантового конкурсу, спрямованого на розвиток виробництва вітчизняних вибухових речовин. Перемогу здобули шість українських компаній із 42. За словами міністра оборони Михайла Федорова, загальна вартість проєктів становить 944 млн грн, з них 620 млн грн – фінансує держава. У межах проєктів компанії вироблятимуть тротил (ТНТ), гексоген, ТЕН та пластифіковані вибухові речовини типу C4.

У межах Brave1 Advantage понад 70 українських виробників зброї представили свої розробки. Зокрема, були продемонстровані досягнення у сфері ракетобудування, а саме:

балістичні, крилаті та зенітні ракети;

реактивні дрони;

вітчизняні керовані авіабомби (КАБи).

«Гранти Brave1 стали чітким вказівником, куди варто рухатися українським виробникам оборонних технологій. Зокрема, зараз ми максимально фокусуємося на роботизації фронту для збереження життів військових, створенні дешевих крилатих ракет із технологіями штучного інтелекту, доступних українських радарах для малої системи ППО, а також на розвитку енергетичної зброї, зокрема лазерного ППО, яке вже проходить тестування», – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

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Нагадаємо, компанія MaXon Systems, яка є учасником державного кластеру Brave1, розробила дрони, що здатні автономно перехоплювати ударні безпілотники типу «шахед». Розробка вже пройшла успішні випробування у бойових умовах на Харківщині.