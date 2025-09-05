В українському небі зафіксували одномісний винищувач МіГ-29 із синьо-сіро-блакитною схемою камуфляжу

В Україні помітили МіГ-29 у характерній для азербайджанських винищувачів лівреї зі знаками розпізнавання Повітряних сил. Про це у четвер, 4 вересня, повідомило видання The War Zone.

Як йдеться у матеріалі, в українському небі зафіксували одномісний винищувач МіГ-29 із синьо-сіро-блакитною схемою камуфляжу, яку використовує Азербайджан.

MiG-29 fighter jet in Azerbaijani camo, now in service of the Ukrainian Air Force.



As of February 24, 2022, three MiG-29s operated by the Azerbaijani Air Force have been undergoing repairs and modernization at the Lviv State Aircraft Repair Plant in western Ukraine.



Their… pic.twitter.com/lY2Xyahg2U — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 3, 2025

«Дата і місце зйомки невідомі, але, мабуть, літак виконує бойове завдання, маючи на озброєнні ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності Р-27 (AA-10 Alamo) і малої дальності Р-73 (AA-11 Archer). Хоча залишається ймовірність, що фотографію було змонтовано, на даний момент немає жодних підстав вважати, що вона не справжня», – зазначають у виданні.

Журналісти пишуть, що кілька азербайджанських МіГ-29 могли опинитися в розпорядженні України. Ще влітку 2022 року у соцмережі X акаунт Caucasuswar опублікував фото трьох азербайджанських винищувачів, які проходили ремонт на Львівському авіаремонтному заводі. Після початку повномасштабної війни літаки залишилися в Україні. При цьому у дописі наголошують, що принаймні один із них міг залишитися неушкодженим після російської атаки на завод у березні 2022 року.

Фото «Укроборонпрому», азербайджанські МіГ-29 на капітальному ремонті в ЛДАРЗ у січні 2022 року

Наразі невідомо, чи були ці літаки офіційно передані Києву, продані, конфісковані або введені в дію іншим способом. Варто відзначити, що після здобуття незалежності Азербайджан у 2006-2007 роках придбав 15 бойових та навчально-бойових МіГ-29 саме в України. Після чого Україна стала основним хабом для ремонту та підтримки винищувачів.

Журналісти також наголошують, що ймовірна передача літаків азербайджанським урядом могла відбутись на тлі триваючого дипломатичного конфлікту з Росією після серії затримань, катування та вбивства азербайджанських громадян в Єкатеринбурзі, а також авіакатастрофи азербайджанського літака біля міста Грозний.