Зеленський і Трамп можуть зустрітися для фіналізації проєкту мирного плану

Україна очікує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до США для переговорів із Дональдом Трампом щодо плану про завершення війни. Візит Зеленського очікують «у найближчу можливу дату в листопаді», тобто до кінця тижня, повідомив 25 листопада голова РНБО Рустем Умєров.

«Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках», – написав Умєров на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами голови РНБО, візит Зеленського відбудеться для того, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Дональдом Трампом щодо мирного плану.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори США та України щодо мирного плану. Після перемовин очільник української делегації Андрій Єрмак заявив про досягнення значного прогресу. Цю тезу також підтвердив держсекретар США Марко Рубіо.

Відомо, що раніше мирний план США передбачав низку серйозних поступок, зокрема передачі під контроль Росії частини неокупованих територій та скорочення чисельності ЗСУ. Втім, після переговорів з американськими та європейськими представниками план змінили.

24 листопада Володимир Зеленський повідомив, що план завершення російсько-української війни скоротився на кілька пунктів. Раніше The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, розроблений лідерами Європи, який містить 24 пункти.