Leopard 1А5 збройних сил Данії

Німецький уряд у середу, 30 серпня, повідомив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли танки Leopard 1.

Згідно з інформацією на сайті німецького уряду, До нового пакета увійшли:

10 танків Leopard 1A5 (на додачу до 10, переданих раніше);

радіолокаційна система повітряного спостереження TRML-4D (тепер в України буде три такі системи, вони є основними засобами виявлення повітряних цілей у складі батареї ЗРК IRIS-T SLM.);

16 розвідувальних дронів Vector (загалом Німеччина передала Україні вже 104 такі дрони);

4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;

13 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

польовий шпиталь.

Нещодавно міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що уряд держави заклав 5 мільярдів євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Тепер рішення щодо фінансування має затвердити парламент Німеччини.

Допомога від Німеччини

Від початку повномасштабної війни рф Берлін надав Україні 22 мільярди євро різної допомоги. Зокрема, протягом 2022 року Україна отримала від Німеччини військової допомоги на 2 млрд євро, і ще 5 млрд євро заплановані на 2023-й рік. Серед озброєння, яке Надає Німеччина, – танки Leopard 1, пускові установки Patriot та системи ППО IRIS-T. Загалом до 2027 року Німеччина прагне виділити близько 17 млрд євро військової допомоги для України.