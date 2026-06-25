Збройні сили України отримали десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG, переданих у межах Коаліції спроможностей повітряних сил за підтримки уряду Чехії та благодійного фонду Dárek pro Putina. Про це повідомило у четверо, 25 червня, Міністерство оборони.

У відомстві повідомили, що нові легкомоторні літаки допоможуть створити повноцінну навчальну базу для підготовки пілотів безпосередньо в Україні. Це дозволить суттєво знизити витрати на льотну підготовку порівняно з використанням бойової авіації та прискорити адаптацію українських льотчиків до сучасної західної техніки відповідно до стандартів НАТО.

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Літаки ALTO NG обладнані сучасними системами, які дають змогу відпрацьовувати ключові елементи льотної підготовки. Зокрема, йдеться про базові навички пілотування, навігацію, виконання процедур зльоту та посадки, а також підготовку до переходу на західні винищувачі.

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Характеристики ALTO NG

У Міноборони наголошують, що використання таких навчальних платформ сприятиме підвищенню рівня підготовки українських пілотів та посиленню спроможностей Повітряних сил.

Відомо, що п’ять бортів передав уряд Чехії, ще п’ять Україна отримала завдяки збору, організованому чеським благодійним фондом Dárek pro Putina.

Нагадаємо, 18 червня Бельгія ухвалила рішення передати Україні більше винищувачів F-16, аніж планувала раніше. Уряду також висунуть пропозицію передати на потреби Сил оборони всі наявні в Бельгії літаки цього типу.