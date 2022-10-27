Німеччина передала Україні чергову партію озброєння та боєприпасів, свідчить інформація, опублікована на сайті німецького уряду.

За тиждень Україна отримала від Німеччини дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами і чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Таким чином кількість MARS II у Збройних Силах України зросла до 5 пускових установок, а кількість Panzerhaubitze 2000 тепер становить 16 одиниць.

Також цього тижня Україна отримала два надводні дрони. При цьому не повідомляються жодні подробиці про цю техніку.

Німеччина також повідомила про постачання Україні 6,1 тис. артилерійських боєприпасів 155 мм та 186 тис. набоїв до 40-мм гранатомета.

Нагадаємо, 25 жовтня Україну відвідав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Після візиту він назвав ситуацію в Україні страшнішою, ніж її уявляють за кордоном.