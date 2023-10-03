Турецький кулемет Canik M2 QCB

Турецький приватний виробник зброї Canik передав Україні сотні великокаліберних кулеметів M2 QCB. Британське видання Middle East Eye з посиланням на свої джерела повідомило, що у майбутньому буде доставлено ще більше кулеметів.

«Туреччина постачає Україні великокаліберні кулемети і вже доставила понад 600 одиниць, повідомили два джерела, знайомі з перебігом продажу», – йдеться в публікації.

Раніше було відомо, що Україна закуповує в Туреччини безпілотники, бронетехніку та інші товари військово призначення. Але нещодавно оборонно-промисловий комплекс Туреччини почав постачати моделі великокаліберних кулеметів Canik M2, які може використовувати піхота. Крім того, ці кулемети можна встановлювати на бронетехніку.

Одне джерело видання повідомило, що у березні було підписано кілька контрактів із турецьким приватним виробником зброї Canik. Друге джерело сказало, що понад 600 таких кулеметів вже доставлені до Києва для використання кількома службами, зокрема розвідниками. Вартість кожного кулемета оцінюється в 15 000–20 000 доларів США, що означає, що вартість цих постачань перевищує 10 мільйонів доларів США.

Як зазначає «Мілітарний», У 2022 році компанія Canik демонструвала цей великокаліберний кулемет M2 QCB на виставці ADEX 2022. Боєприпасом для кулемета є великокаліберний патрон – 12,7X99 мм. Максимальна ефективна дальність стрільби становить понад 1,8 км.