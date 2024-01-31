Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги
До пакета допомоги увійшли понад 20 БТР, танки та всюдиходи
Німеччина оновила список військової допомоги Україні, додавши до нього низку озброєння. Згідно з оновленим у вівторок, 30 січня, списком німецького уряду, Україна отримає два десятки БТР, гусеничні всюдиходи, танки для розмінування та ракети для пускових установок ППО IRIS-T SLS.
«Перелік озброєння включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки», – йдеться на сайті німецького уряду.
Відповідно до оновленої інформації, Україна отримає від Німеччини:
- 24 бронетранспортери;
- три танки для розмінування WISENT 1;
- чотири гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;
- ракети для пускових установок IRIS-T SLS;
- мостоукладальний танк Beaver;
- 14 мінних тралів;
- чотири машини для охорони кордону;
- морську систему розмінування;
- систему спостереження для супутникового зв’язку Satcom;
- 1040 снарядів 155 калібру;
- 450 ланцюгів проти ковзання;
- 194 тис. пайків.
Коли озброєння надійде до України, не уточнюється.
Нагадаємо, 26 січня міністерство оборони Німеччини анонсувало військову допомогу, яку Україна отримає у 2024 році. Зокрема, йшлося про зенітні САУ Gepard, нові системи ППО IRIS-T і понад 80 танків Leopard 1A5. Загалом у 2024 році країна планує виділити допомогу на суму у понад 7 млрд євро.