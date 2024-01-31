Німеччина передасть Україні 24 БТР

Німеччина оновила список військової допомоги Україні, додавши до нього низку озброєння. Згідно з оновленим у вівторок, 30 січня, списком німецького уряду, Україна отримає два десятки БТР, гусеничні всюдиходи, танки для розмінування та ракети для пускових установок ППО IRIS-T SLS.

«Перелік озброєння включає поставки від Федеральних збройних сил, від промисловості та заходи допомоги разом з партнерами, які, зокрема, фінансуються з фондів федерального уряду для розвитку потенціалу безпеки», – йдеться на сайті німецького уряду.

Відповідно до оновленої інформації, Україна отримає від Німеччини:

24 бронетранспортери;

три танки для розмінування WISENT 1;

чотири гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;

ракети для пускових установок IRIS-T SLS;

мостоукладальний танк Beaver;

14 мінних тралів;

чотири машини для охорони кордону;

морську систему розмінування;

систему спостереження для супутникового зв’язку Satcom;

1040 снарядів 155 калібру;

450 ланцюгів проти ковзання;

194 тис. пайків.

Коли озброєння надійде до України, не уточнюється.

Нагадаємо, 26 січня міністерство оборони Німеччини анонсувало військову допомогу, яку Україна отримає у 2024 році. Зокрема, йшлося про зенітні САУ Gepard, нові системи ППО IRIS-T і понад 80 танків Leopard 1A5. Загалом у 2024 році країна планує виділити допомогу на суму у понад 7 млрд євро.