Нові бригади, сформовані МВС, будуть битися разом з частинами регулярної армії

Українська армія підготувала 8 підрозділів сумарною чисельністю 40 тис. осіб для наступу на захоплені Росією території. Про це пише Reuters із посиланням на військових.

Як пише агентство, підрозділи складаються з мотивованих добровольців, покликаних у рамках «агресивної кампанії» з набору бійців у соціальних мережах та на рекламних щитах. Компанію з набору до штурмових бригад Україна розпочала на початку лютого.

Нові бригади, сформовані МВС, будуть битися разом з частинами регулярної армії, посиленими новими західними бойовими танками, і тисячами свіжих солдатів, навчених союзними арміями за межами України.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив агентству, що серед новобранців були як колишні військові та поліцейські, так і люди без бойового досвіду, зокрема жінки. За його словами, колишніх військових можна підготувати за два місяці, а людей без досвіду за чотири. Клименко також стверджує, що Україна ще має мобілізаційний потенціал.

Підрозділи, в яких набирають новобранців, – «Азов», «Сталевий кордон», «Ураган», «Спартанець», «Червона Калина», «Рубіж», «Лють» і «Кара Даг». Вони перебувають під контролем Міністерства внутрішніх справ України. «Сталевим кордоном» командує Валерій Падитель, який очолював прикордонні сили України, які брали участь в обороні Маріуполя минулої весни.

Падитель потрапив у полон після взяття Росією заводу «Азовсталь», його звільнили під час обміну полоненими у вересні минулого року. Він зазначив, що не знає, коли і де розпочнеться контрнаступ України.

Reuters пише, що Україна планує використовувати набраних добровольців під час контрнаступу, який має розпочатися найближчими тижнями або місяцями. Невдала спроба повернути захоплену Росією територію може вплинути на позицію ключових західних партнерів України та змусити їх підштовхувати Київ до переговорів із Москвою.

Нагадаємо, що глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що українські сили мають хороші шанси на успішний контрнаступ цієї весни.