ЗСУ на фронті не має браку боєприпасів

Україна завдає глибоких ударів по окупаційних військах і накопичує боєприпаси перед контрнаступом, який очікується найближчими місяцями. Про це повідомляє CNN із посиланням на західних офіційних осіб.

«Деякі з цих глибоких ударів по російських (позиціях на півдні України) є підготовкою до майбутнього наступу», – заявили офіційні особи.

Вони додали, що впродовж усієї війни західні країни спостерігали, що українці «дуже вправні» у використанні систем HIMARS по російських цілях.

Офіційні особи також стверджують, що Україна накопичуватиме боєприпаси перед контрнаступом, а, за їхніми даними, у ЗСУ на фронті не має браку боєприпасів.

«Ми не бачимо, щоб вони були змушені обмежувати свої операції через брак боєприпасів. Вони, очевидно, хочуть накопичити запаси зараз, тому що готуються до наступу, тому їм потрібні ці гарантії постачання, щоб мати можливість витримати наступ», – заявили офіційні особи.

Вони додали, що ЗСУ отримують ці поставки цієї миті.

Нагадаємо, що глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що українські сили мають хороші шанси на успішний контрнаступ цієї весни.