Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО. Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили», – заявив Резніков

Глава Міноборони нагадав, що НАТО – це не тільки про оборону, але й про спільні цінності. За словами Резнікова, забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.

Рішення президента про подання заявки на вступ до Альянсу він назвав продовженням інтеграції і запевнив, що Україна пройде цей шлях крок за кроком.

«Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні стінгери, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося. Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим. У нас все вийде», – підсумував Резніков.

Як писав ZAXID.NET, 30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Цьому передувало підписання президентом Росії, воєнним злочинцем Владіміром Путіним указів про анексію окупованих територій чотирьох областей України.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не визнає спроб Росії анексувати українські території, а двері НАТО «лишаються відкритими» для вступу нових членів. Він також нагадав про те, що вступ нових членів у НАТО вирішується шляхом згоди усіх членів НАТО.

Водночас Столтенберг сказав, що у разі, якщо Росія припинить воювати, то настане мир, а у разі, якщо Україна припинить воювати, то вона припинить існувати як суверенна держава.