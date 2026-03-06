Петро Януш та Олег Коцюлим – уродженці Івано-Франківського району

У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, звільнено двох військовослужбовців із Прикарпаття.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, додому повернулися Олег Коцюлим та Петро Януш з Івано-Франківського району.

48-річний Олег Коцюлим до війни жив у селі Мединя Галицької громади. Проходив службу у 102-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. З 29 серпня 2023 року вважався зниклим безвісти. Потрапив у полон біля села Приютне Запорізької області.

Петру Янушу – 41 рік. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді. Вважався зниклим безвісти з серпня 2024 року. Потрапив у полон біля села Уманське під Покровськом на Донеччині.

Нагадаємо, під час обміну полоненими між Україною та Росією 6 березня додому повернулись 300 військовослужбовців та двоє цивільних. Напередодні Україна звільнила ще 200 захисників, серед яких – семеро мешканців Прикарпаття.