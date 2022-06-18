Олексій Данілов пояснив, чому ленд-ліз для України ще не запрацював

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення, ще не розпочав діяти. Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

«Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли», – сказав він.

Секретар РНБО додав, що лендліз може розпочатися у липні-вересні, тому що є дуже багато чинників, які необхідно врахувати.

«Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру майже не залишилося», – пояснив Данілов.

Водночас він наголосив, що у сучасних умовах ми маємо дякувати країнам, які надають допомогу, і їх дуже багато.

«Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати», – додав Секретар РНБО.

За його словами, у кожної країни є своє бачення, як має розгортатися війна, а для України важливо якомога швидше завершити війну перемогою.

«Що довше вона триватиме, то більше падатиме градус сприйняття на Заході. Внутрішні проблеми, внутрішня політика, вибори... Вони будуть переходити на внутрішній порядок денний і все менше звертати увагу [на Україну]. Від війни буде певна втома», – зауважив Данілов.

Нагадаємо, 28 квітня Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України, завдяки якій Україна зможе отримувати зброю для протистояння російській агресії за прискореною процедурою. Цю програму американці розробили і вперше використали у 1941 році для боротьби з німецьким нацизмом. І після завершення Другої світової війни США більше ніколи не використовували такого формату, що передбачає постачання зброї, продовольства та іншої необхідної допомоги своїм союзникам. Детальніше про те, що таке ленд-ліз, читайте у цьому матеріалі.