Україна та Молдова допомагатимуть невизнаному Придністров'ю вирішити енергетичну кризу
Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть Молдові вугілля
Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду домовились разом допомогти невизнаному Придністров’ю подолати енергетичну кризу. Таке рішення лідери України та Молдови ухвалили під час телефонної розмови. Про це у середу, 8 січня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Маї Санду.
Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили гуманітарну кризу у Придністров’ї, що склалась припиненням постачання російського газу.
«Лідери двох країн домовилися знайти спільні рішення для запобігання погіршенню гуманітарної кризи та захисту постраждалого населення, включаючи використання альтернативних джерел енергії, таких як вугілля», – повідомили у пресслужбі президентки Молдови.
Володимир Зеленський під час вечірнього звернення також запевнив, що Україна допоможе Молдові «пройти складний період енергетичних викликів». Він також наголосив, що енергетична ситуація в Молдові, зокрема у Придністров’ї, – це спроби Росії зманіпулювати енергоресурсами проти молдавської влади.
«Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз», – сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 2 січня у Придністров'ї внаслідок припинення постачання російського газу територією України припинили роботу всі промислові підприємства, а у помешканнях невизнаного регіону відключили опалення. Вже 3 січня там запровадили віялові відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему.
Влада Придністров’я заявляла, що використовуватиме для генерації електроенергії вугілля, якого вистачить майже до кінця зими. Однак 4 січня кризовий центр уряду Молдови повідомив, що вугілля у Придністров’ї вистачить лише до кінця січня.