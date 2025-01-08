Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили гуманітарну кризу у Придністров'ї

Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду домовились разом допомогти невизнаному Придністров’ю подолати енергетичну кризу. Таке рішення лідери України та Молдови ухвалили під час телефонної розмови. Про це у середу, 8 січня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Маї Санду.

Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили гуманітарну кризу у Придністров’ї, що склалась припиненням постачання російського газу.

«Лідери двох країн домовилися знайти спільні рішення для запобігання погіршенню гуманітарної кризи та захисту постраждалого населення, включаючи використання альтернативних джерел енергії, таких як вугілля», – повідомили у пресслужбі президентки Молдови.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення також запевнив, що Україна допоможе Молдові «пройти складний період енергетичних викликів». Він також наголосив, що енергетична ситуація в Молдові, зокрема у Придністров’ї, – це спроби Росії зманіпулювати енергоресурсами проти молдавської влади.

«Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 2 січня у Придністров'ї внаслідок припинення постачання російського газу територією України припинили роботу всі промислові підприємства, а у помешканнях невизнаного регіону відключили опалення. Вже 3 січня там запровадили віялові відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему.

Влада Придністров’я заявляла, що використовуватиме для генерації електроенергії вугілля, якого вистачить майже до кінця зими. Однак 4 січня кризовий центр уряду Молдови повідомив, що вугілля у Придністров’ї вистачить лише до кінця січня.