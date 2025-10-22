Україну та РФ зобов'яжуть припинити територіальні наступи

Європейські країни співпрацюють з Україною над планом з 12 пунктів щодо припинення війни з Росією по нинішніх лініях фронту. За його реалізацією стежитиме миротворча рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомили джерела агентства Bloomberg 21 жовтня.

За даними співрозмовників агентства, як тільки Росія наслідує приклад України й погодиться на перемир’я, а обидві сторони зобов’яжуться припинити територіальні наступи, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими. Україна отримає гарантії безпеки, гроші на відновлення пошкоджень, завданих війною, та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 млрд доларів заморожених активів центрального банку повернуть лише після того, як Москва погодиться взяти участь у післявоєнній відбудові України. Обмеження будуть відновлені, якщо Росія знову вдереться в Україну.

Також Москва і Київ почнуть переговори про контроль над окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна не визнають юридично жодної окупованої території як російську.

Джерела зауважують, що деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися. Також будь-яка пропозиція потребуватиме схвалення США. Ця заява перегукується з нещодавніми закликами Трампа негайно заморозити конфлікт за нинішніми умовами, перш ніж розпочинати переговори, пише Bloomberg.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 жовтня заявив, що він підтримує замороження російсько-української війни на наявній лінії фронту. При цьому він зауважив, що 79% Донбасу вже захоплено росіянами та нехай наразі все залишається так, як є.

Президент Володимир Зеленський також зазначив, що президент США позитивно ставиться до того, що окуповані Путіним території Україна не буде визнавати частиною Росії.