Андрій Пишний повідомив, що першим напрямком подальших дій стане робота банку та його юридичних радників

Україна не вважає вичерпаною ситуацію із затриманням інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині та вилученням грошей і цінностей. Після повернення майна Київ має намір домагатися компенсацій за завдані збитки. Про це у четвер, 7 травня, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у коментарі «Європейській правді».

Очільник НБУ позитивно оцінив рішення угорської сторони повернути конфісковані гроші та цінності, однак наголосив, що інцидент потребує належної правової оцінки. За його словами, дії щодо українських інкасаторів були незаконними.

«Разом із “Ощадбанком” та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об'єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам», – заявив Пишний.

Він пояснив, що першим напрямком подальших дій стане робота банку та його юридичних радників. Вони зосередяться на питаннях відшкодування шкоди та скасування обмежень, які були застосовані на території Європейського Союзу. Другим напрямком стане співпраця НБУ з міжнародними структурами, зокрема з Європейською комісією та Європейським центральним банком.

Наразі Україна продовжує активну комунікацію з партнерами, щоб встановити всі обставини інциденту, повністю відновити порушені права та домогтися компенсації завданих збитків.

Українську позицію вже підтримала президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Вона, за словами Пишного, погоджується з аргументами України та звертає увагу на ризики подібних ситуацій для репутації євро як міжнародної валюти.

«Ця оцінка спонукає нас продовжити роботу, отримати належну оцінку та вжити адекватних заходів реагування задля уникнення таких інцидентів у майбутньому та запобігання негативним наслідкам для фінансової стабільності України та ЄС загалом», – додав він.

Що відомо про затримання співробітників «Ощадбанку» в Угорщині

5 березня в Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох інкасаторів «Ощадбанку» разом із двома службовими автомобілями. Вони перевозили значні суми грошей і цінностей – близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах міжнародної угоди з австрійським банком.

Серед затриманих був, зокрема, генерал-майор СБУ у відставці. Угорська сторона заявила, що дії відбувалися в рамках спеціальної операції, і пояснила вилучення коштів підозрами у можливому відмиванні грошей. Уже наступного дня після інциденту українських інкасаторів повернули до України, однак транспорт, гроші та золото залишилися в Угорщині.

За даними МЗС, українцям не дозволяли користуватися рідною мовою під час допитів, обмежували зв’язок із рідними та дипломатами, а також вилучили мобільні телефони. Крім того, їх тривалий час утримували в кайданках, попри те, що вони проходили у справі як свідки. Повідомлялося і про проблеми зі здоров’ям у деяких із затриманих.

Пізніше Угорщина повернула Україні службові автомобілі. Однак гроші та цінності віддали лише 6 травня.