Українець Сущенко на московському суді не визнав себе винним у шпигунстві

Роман Сущенко перебуває в незаконному російському ув'язненні з жовтня 2016 року

Московський міський суд у вівторок, 27 березня, приступив до розгляду по суті кримінальної справи стосовно громадянина України, журналіста Романа Сущенка, якого російське слідство звинувачує в шпигунстві.

«Після оголошення обвинувального висновку Сущенко не визнав провину», – повідомив його адвокат Марк Фейгін.

За його словами, які процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», судовий процес проходить в закритому від слухачів режимі, оскільки в матеріалах справи міститься гриф «секретно».

Сущенку пред'явлено звинувачення в шпигунстві (ст. 276 КК РФ), покарання за якою передбачає до 20 років позбавлення волі.

Про затримання українця «при проведенні шпигунської акції» в Москві стало відомо 3 жовтня 2016 року. Тоді ж стало відомо, що його затримали ще 30 вересня. За рішенням московського суду його взяли під варту. Як стверджує Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, Роман Сущенко, будучи кадровим співробітником Головного управління розвідки Міноборони України в званні полковника, цілеспрямовано збирав інформацію про діяльність збройних сил РФ і Росгвардії, які становлять державну таємницю.

Адвокат українця Марк Фейгін заявляв, що його підзахисному інкримінують кілька епізодів шпигунства. За його словами, ФСБ вважає, що Сущенко збирав інформацію про конфлікт на Донбасі.

Захисник також повідомив, що Сущенко, який упродовж шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства «Укрінформ» в Парижі, неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував там з особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі.

У Києві затримання Сущенка назвали провокацією, а звинувачення в шпигунстві – надуманими. Крім того, в українському Міністерстві оборони спростували інформацію російських спецслужб про те, що Сущенко був їхнім розвідником.

За час перебування Сущенка в російському СІЗО в нього почав погіршуватися зір.