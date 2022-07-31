ЗСУ відбили атаку російського винищувача Су-30, який атакував українські штурмовики Су-25

У суботу, 30 липня, українська авіація знищила два польові склади ворожих боєприпасів, два ротні опорні пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки та десятки російських військових. А зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

«30 липня штурмова авіація Повітряних сил добряче «віддячила» окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності. Знищено два польові склади боєприпасів, два ротні опорні пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки орків», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також на Ізюмщині було відбито атаку російського винищувача Су-30, який атакував українські штурмовики Су-25.

«Збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів», – йдеться в повідомленні.