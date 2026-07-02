Лазерна турель для збиття дронів, яку створили в Україні

Україна переходить до нового етапу розвитку протиповітряної оборони. У країні вже випробовують лазерні системи ППО, а дрони-перехоплювачі демонструють високу ефективність у боротьбі з російськими безпілотниками. Про це у середу, 1 липня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час Defense Tech-події Brave1 Advantage.

За його словами, українські фахівці вже тестують лазерні системи протиповітряної оборони.

«Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається», – сказав Федоров.

Міністр також повідомив, що лише у травні українські дрони-перехоплювачі знищили майже 7 тис. російських безпілотників типу Shahed і «Гербера». Під час однієї з останніх масованих атак близько 75% ударних дронів вдалося збити саме дронами-перехоплювачами. Крім того, під час останньої атаки на Київ українські сили знищили 95% ворожих безпілотників. До кінця року Міністерство оборони планує досягти такого ж рівня ефективності перехоплення дронів по всій території України.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремим напрямом залишається розробка дешевих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту.

«Це може звучати як футуристичні проєкти, але через рік це вже не буде новиною. Ми будемо над цим працювати», – наголосив міністр.

Наразі в Україні також тестують розробки близько десяти компаній, які створюють недорогі ракети для перехоплення безпілотників. Паралельно триває робота над системами, здатними протидіяти балістичним ракетам і керованим авіаційним бомбам. Водночас Україна розширює можливості експорту власної оборонної продукції. Одним із ключових інструментів стали угоди у форматі Drone Deal, які передбачають не лише постачання озброєння, а й передачу технологій, спільні розробки та залучення міжнародного фінансування. За словами Федорова, інтерес до такої співпраці вже висловили близько 20 країн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, українські інженери створили новітню лазерну систему озброєння, призначену для захисту цивільного населення від атак російських безпілотників. Роботу комплексу під назвою Sunray ще у лютому продемонстрували журналісту The Atlantic Саймону Шустеру.