Vector – це розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально

Міноборони України замовило 105 додаткових розвідувальних безпілотників із великою тривалістю польоту типу Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH. Виготовлення безпілотників для військової підтримки ЗСУ профінансує уряд Німеччини, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як розповіли у відомстві, крім безпілотників для подальшої підтримки українських сил Quantum-Systems також оголосила про відкриття центру навчання операторів Vector в Україні. Цей заклад також стане місцевим центром для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту.

«Це вже повторне замовлення безпілотників з боку України, й відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах», — наголошує розвідка.

В QS GmbH уточнюють, що завдяки оновленню програмного забезпечення Vector може працювати за відсутності GNSS.

Що відомо про безпілотник типу Vector?

Розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом Vector здатний злітати та приземлятися вертикально. Розмах крила Vector становить 2,8 метра, а швидкість польоту – до 72 кілометрів на годину.

За повідомленнями розробника, для запуску безпілотника не потрібна пускова катапульта або злітно-посадкова смуга. Він працює при швидкості вітру до 12 метрів на секунду.

Час польоту безпілотника – до 120 хвилин, радіус дії системи – до 15 кілометрів (можливе збільшення до 25 кілометрів). Електрооптичний та інфрачервоний сенсори дозволяють безпілотнику виконувати місії як вдень, так і вночі, пише «Громадське».