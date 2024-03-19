Регіна Тодоренко стала громадянкою Росії

Відома українська телеведуча, родом із Одеси, Регіна Тодоренко отримала паспорт громадянки Росії. Про це 19 березня повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

За словами журналістів, 33-річна телеведуча раніше працювала у Росії та подорожувала світом з українським громадянством. Паспорт РФ Тодоренко отримала нещодавно, вказавши підставою для його отримання п'ятирічний шлюб з російським співаком Владіславом Топаловим, з яким вони виховують двох синів.

Регіна Тодоренко – телеведуча, співачка, акторка й автор пісень. Народилась в Одесі, наразі мешкає в Москві. Стала відомою завдяки шоу «Орел і решка» українського виробництва.

У 2016 році телеведуча взяла участь у зйомці для благодійного календаря «Щирі. Спадщина», присвяченого українському народному костюму та його популяризації. Однак вже того ж року Тодоренко вирішила перебратися в Росію, де досі працює в різних телевізійних проектах та співпрацює з брендами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тодоренко робила абстрактні дописи в соцмережах про «любов і мир». Однак, вона жодного разу не назвала Росією агресором і заявила, що «правди ми не знайдемо». Батьки телеведучої досі мешкають в Одесі. Під час одного з російських обстрілів міста Тодоренко публікувала фото з розкішного відпочинку.

21 жовтня 2022 року Регіна Тодоренко потрапила до санкційного списку публічних осіб РНБО, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію росії проти України.