Директору гірничо-збагачувального комбінату висунули звинувачення в умисному ухилянні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. За інформацією Офісу Генпрокурора, протягом 2021 року підприємство постачало видобуту титановмісну сировину на адресу підприємств РФ та Білорусі.

«За документами, комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії, проте фактично продукція одразу направлялась російським та білоруським підприємствам. Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн, що призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наразі накладено арешт на корпоративні права на цей гірничо-збагачувальний комбінат та усі відкриті банківські рахунки підприємства.

У повідомленні не вказано назви підприємства, а також, де саме воно розташоване. Зазначимо, що на початку лютого СБУ проводила обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи «Метінвест» у Кривому Розі у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.