Нацгвардійці на Харківському напрямку з ПЗРК збили ворожий гелікоптер Мі-28Н

Українські військові збили ворожий гелікоптер. Знищити ціль вдалося за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Про це в Збройних силах повідомили увечері понеділка, 16 травня.

«Хлопці з Національної гвардії в складі Сил оборони на Харківському напрямку з ПЗРК збили ворожий гелікоптер Мі-28Н з бортовим номером РФ-13628», – повідомили в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Фото Оперативний ЗСУ

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, станом на ранок 12 травня, ворог вже втратив близько 26 650 осіб особового складу. Також знищено 199 літаків та 161 гелікоптер, а також 1 195 танків та 2 873 бойових броньованих машин (ББМ).