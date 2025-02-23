Андрій Сибіга розповів про плани МЗС на 2025 рік

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що українські дипломати мають мету закінчити російсько-українську війну у 2025 році. Про це він повідомив на «Форум. Україна Рік-2025» у неділю, 23 лютого.

За словами Андрія Сибіги, президент України Володимир Зеленський ставить завдання завершити війну у 2025 році. На думку голови українського МЗС, це можливо зробити.

«Ми живемо фундаментальною метою досягнення миру для України. І ми переконані, що ми справді маємо шанс на закінчення війни цього року», – заявив Сибіга.

На думку очільника МЗС, українцям не варто піддаватись емоціям. За його словами, українські дипломати закликають партнерів мобілізувати усі ресурси для досягнення справедливого миру.

Андрій Сибіга додав, що 24 лютого на Генасамблеї ООН відбудеться зустріч з партнерами України. На зустрічі члени ООН мають ухвалити резолюцію щодо підтримки України та засудженні російської агресії проти неї. Втім, на противагу версії резолюції, яку підтримали країни Європи та Україна, США запропонувала альтернативний документ – він містить російські поправки, а також називає повномасштабну війну «конфліктом».