Афіпський нафтопереробний завод є одним із великих підприємств галузі на півдні Росії

У ніч на вівторок, 25 серпня, українські далекобійні безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Про атаку заявила оборонна компанія Fire Point.

За інформацією компанії, ціллю став Афіпський НПЗ, який спеціалізується на переробці нафти та газового конденсату. Даних про масштаби пошкоджень підприємства наразі не оприлюднили.

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Російська влада також повідомляла про пожежу на території нафтопереробного підприємства в селищі Афіпський після атаки безпілотників.

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Зазначимо, що Афіпський нафтопереробний завод є одним із великих підприємств галузі на півдні Росії. Його проєктна потужність становить 6,25 млн т нафти на рік. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат і виробляє, зокрема, бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти.

Afipsky oil refinery after attack pic.twitter.com/rJfoiHOKd2 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 25, 2026

Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії неодноразово зазнавав атак БпЛА. Попередні удари по підприємству відбулися 21 січня, 14 березня, 11 червня та 14 липня. Під час кількох із цих атак на території НПЗ виникали пожежі, а в березні повідомлялося про пошкодження установки первинної переробки нафти.