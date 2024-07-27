Українські розвідники завдали ударів по російській авіації

Бійці головного управління розвідки здійснили успішні атаки на російські аеродроми у Самарі та Підмосков’ї. Внаслідок чого розвідникам вдалося уразити три російські гелікоптери. Про це повідомили у Telegram-каналі ГУР.

Першу атаку розвідники здійснили у неділю, 21 липня. У селища Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали два російські вертольоти ― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226. Борти дислокувались на території російського «Національного центру гелікоптеробудування».

«Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр», – розповіли в українській розвідці.

У середу,24 липня, ГУР атакувало аеродром «Кряж», що розташований у Самарі. Внаслідок атаки згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Розвідники зазначають, знищені та уражені борти росіяни використовували у війні проти України.

«Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков’я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідку гуркоту та пожежі», – додали у ГУР.

Росіяни обговорюють вибухи на аеродромі

Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 липня, українські розвідники за допомогою безпілотників уразили три російські аеродроми: «Оленья», «Дягілєво» та «Енгельс». Внаслідок атаки пошкоджень зазнав російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3, що дислокувався на аеродромі «Оленья».