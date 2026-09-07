У тимчасово окупованому Донецьку українські спецслужби ліквідували співробітника так званого «Центру спецоперацій міністерства держбезпеки ДНР» та виконавця вбивства генерал-майора ГУР Максима Шаповала у 2017 році – Олега Шутова. Про це повідомило у понеділок, 7 вересня, Lb.ua із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

60-річний Олег Шутов був президентом асоціації дзюдо та самбо невизнаної «ДНР» та оперативним співробітником центру спецоперацій так підконтрольного російським спецслужбам «МДБ ДНР». У 2019 році СБУ звинуватила Шутова у закладенні вибухівки під авто генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го окремого закону спеціального призначення ГУР у Києві в червні 2017 року. Внаслідок вибуху український офіцер загинув.

Крім того, Шутов причетний до підриву авто полковника СБУ Олександра Хараберюша 31 березня 2017 року у Маріуполі.

За даними співрозмовників видання, в автомобіль Шутова Subaru заклали саморобний вибуховий пристрій 27 липня. На авто Шутов приїхав до спорткомплексу «Динамо» у Ленінському районі Донецька, після чого спрацював СВП.

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«Місцеві окупаційні інформаційні джерела повідомили про інцидент як про “нічну атаку БПЛА, внаслідок якої постраждав голова федерації спортивної боротьби”. Однак насправді злочинець загинув внаслідок вибуху автомобіля», – повідомило Lb.ua.

Джерела видання повідомили, що інформацію про ліквідацію Олега Шутова не оприлюднили одразу після операції з міркувань безпеки. За даними співрозмовників медіа, агентурно-бойова група мала повернутися на підконтрольну Україні територію.