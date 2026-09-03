Генерал-майора Ніколая Варпаховіча підозрюють в командуванні атакою на лікарню Охматдит

У четвер, 3 вересня, у російському місті Енгельс здійснили збройний замах на офіцера Повітряно-космічних сил Росії. Військового госпіталізували з тяжкими пораненнями, повідомили російські телеграм-канали.

За даними російських медіа, напад на офіцера стався вранці 3 вересня біля його будинку. До російського військового підʼїхав на мотоциклі невідомий у шоломі та відкрив по ньому вогонь.

Одна куля влучила у тулуб офіцера, а друга – в обличчя. Також поранень зазнав водій російського військового. Офіцера госпіталізували з тяжкими пораненнями та готують до транспортування до Москви.

Нападник на російського генерала успішно втік з місця події.

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Російські телеграм-канали заявили, що замах скоїли на командира 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії генерал-майора Ніколая Варпаховіча. Раніше ГУР Міноборони України називало його одним з російських командирів, причетних до стратегічного планування та організації ракетних ударів по території України.

До слова, 31 серпня СБУ та Офіс генпрокурора заочно оголосили Варпаховіча про підозру в командуванні ракетними ударами по дитячій лікарні «Охматдит». За даними слідства, підпорядковані Варпаховічу підрозділи атакували лікарню ракетою Х-101 з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС. Внаслідок атаки загинули двоє людей, зокрема лікарка закладу, ще десятки постраждали.

Варпаховічу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).