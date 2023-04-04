ДТ-10 «Вітязь» створювався для важких кліматичних умов

ЗСУ вперше з початку повномасштабного вторгнення захопили російський всюдихід ДТ-10 «Вітязь», який створювали для бойових дій в арктичних умовах. Про це повідомляє «Мілітарний».

На одному з напрямків українські військові показали на відео ДТ-10 «Вітязь», який судячи зі стану машини, може бути зламаним. Російський броньований всюдихід, вірогідно, не здатний самостійно пересуватись, тому його треба евакуювати. Це перший відомий випадок, коли російський «Вітязь» потрапляє у руки ЗСУ вцілілим. До цього українські військові тільки знищували всюдихід «Вітязь».

На озброєні «Вітязь» є у 200 мотострілецькій бригаді ЗС РФ, яка намагається штурмувати Авдіївський напрям. Ймовірно, в тому районі бійці ЗСУ й отримали рідкісний трофей.

ДТ-10 «Вітязь» – це радянська розробка всюдихода, який виготовляється на Ішимбайському заводі транспортного машинобудування. Він створювався для важких кліматичних умов. Серед основних завдань – транспортування вантажів у важкодоступній місцевості. Перший «Вітязь» ЗСУ знищили ще весною 2022 року в Харківській області під час одного із рейдів.