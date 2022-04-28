У небі над Україною ворог втратив один літак та 6 БпЛА

За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей РФ. Про це пізно увечері середи, 27 квітня, повідомило командування Повітряних сил.

Відомо, що в небі над Україною ворог втратив:

1 літак (імовірно Су-34);

1 крилату ракету;

6 безпілотних літальних апаратів БпЛА ОТР.

«Авіація Повітряних сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах», – повідомило командування.

Відомо, що один ворожий безпілотник-розвідник було збито над Одесою. У середу ввечері над морем його знешкодили сили ППО. Про це повідомили в Одеській міській раді з посиланням на інформацію оперативного командування «Південь».

«Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник», – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, що увечері 27 квітня в Одесі було чути вибухи. Також росіяни обстріляли Херсон. Наразі деталі невідомі. Також відомо, що ввечері з території Росії ворог випустив півсотні мін по Сумщині. Про це близько 23:00 повідомили у Держприкордонслужбі.

«Близько 22 години 27 квітня прикордонники зафіксували мінометний обстріл української території з боку російського села Троєбортне. Близько 50 мін розірвалися на околиці одного з сіл у Шосткинському районі Сумської області», – розповіли у Держприкордонслужбі.