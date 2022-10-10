Бійці зенітної ракетної бригади збили російський штурмовик. Су-25 знешкодили у понеділок, 10 жовтня, близько 14:30 години на Херсонщині, повідомили в повітряному командуванні «Південь».

«10 жовтня близько 14:30 години на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – зазначено у повідомленні.

До слова, напередодні в Ростовській області розбилися два військові літаки РФ. Відомо, що 9 жовтня у Міллерівському районі Ростовської області розбився штурмовик Су-25, пілот не встиг катапультуватись. Ще один літак, ймовірно Су-24, зазнав аварії неподалік хутора Сибірки Ростовської області. Повідомлялося, що пілоти катапультувалися.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 10 жовтня, росіяни вже втратили 267 літаків та 235 гелікоптерів.