Володимир Зеленський отримав премію у Мюнхенській резиденції

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, отримав премію Евальда фон Клейста від імені українського народу під час урочистої церемонії у Мюнхенській резиденції.

Відомо, що нагороду у 2026 році присудили саме українцям за мужність і стійкість у боротьбі за свободу та незалежність. Це вперше, коли нагороду віддали не людині, а цілому народу.

У своєму виступі Зеленський подякував Німеччині та її громадянам за підтримку України з початку повномасштабної війни. Він наголосив, що Берлін надає найбільші обсяги допомоги серед європейських країн, зокрема, зробивши значний внесок у розбудову системи протиповітряної оборони.

Премія є щорічною відзнакою Мюнхенської безпекової конференції і названа на честь її засновника – Евальда фон Клейста. Він очолював форум протягом понад 30 років і відіграв важливу роль у просуванні трансатлантичного діалогу з питань безпеки та залучення післявоєнної Німеччини в НАТО. Премія Евальда фон Клейста була заснована ще до його смерті та присуджується людям, які зробили особливий внесок у міжнародне співробітництво, мир та врегулювання конфліктів.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Зеленський отримав у США нагороду від Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. «Золоту таріль» вручають людям із винятковими досягненнями в науці, професіях, бізнесі, промисловості, мистецтві, літературі, спорті, розвагах та державній службі.