Російські окупаційні війська обстріляли українські позиціх в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав поранення.

«Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників», – повідомлило ОТУ «Північ» в понеділок, 26 квітня.

Пораненому українському військовому одразу надали медичну допомогу та госпіталізували. Його стан задовільний.

Де саме стався обстріл, оперативно-тактичного угруповання не повідомляє. На місці перебувають керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.