Українського полоненого Руслана Макарця вбили у в’язниці «ДНР»
Руслан Макарець помер у колонії в результаті ножових поранень
До теми
Український полонений Руслан Макарець помер у колонії окупованої Макіївки. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.
За її словами, смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень.
Денісова просить голову місії Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до Макіївської виправної колонії №32 і перевірити обставини смерті Макарця та стану додержання прав інших утримуваних осіб.
Окупанти затримали чоловіка 22 березня 2019 року на в окупованій Горлівці. Після чого його «засудили» у «ДНР» до 13 років ув’язнення за нібито «шпигунство на користь українських спецслужб».
Денісова стверджує, що українська влада намагалася звільнити його з полону, але процес звільнення не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей Росією.
Наразі в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 – в Луганській області. З початку року у колоніях ОРДО загинуло 4 громадян України.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.