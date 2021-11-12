Окупанти затримали Руслана Макарця 22 березня 2019 року

Український полонений Руслан Макарець помер у колонії окупованої Макіївки. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

За її словами, смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень.

Денісова просить голову місії Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до Макіївської виправної колонії №32 і перевірити обставини смерті Макарця та стану додержання прав інших утримуваних осіб.

Окупанти затримали чоловіка 22 березня 2019 року на в окупованій Горлівці. Після чого його «засудили» у «ДНР» до 13 років ув’язнення за нібито «шпигунство на користь українських спецслужб».

Денісова стверджує, що українська влада намагалася звільнити його з полону, але процес звільнення не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей Росією.

Наразі в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 – в Луганській області. З початку року у колоніях ОРДО загинуло 4 громадян України.