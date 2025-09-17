Українці віком понад 60 років зможуть служити в Силах оборони за контрактом

ТЦК та СП отримали алгоритм за яким українці старше 60 років можуть підписати контракт із Силами оборони. Про це в середу, 17 вересня, у Фейсбуці повідомив народний депутат Роман Костенко.

Сам закон про можливість служити в Силах оборони на контракті для українців старше 60 років президент Володимир Зеленський підписав ще 16 липня, проте відповідні алгоритми щодо прийняття таких громадян ТЦК та СП отримали тільки зараз.

«Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів», – зауважив у дописі народний депутат.

У законі зазначається, що служити зможуть особи, які будуть визнані придатними на ВЛК. Якщо контракт підписує українець зі званням офіцера, то його спочатку має погодити Генеральний штаб.

Також протягом двох місяців встановлюється випробування щоби з’ясувати, чи відповідає військовослужбовець вимогам проходження військової служби за контрактом. Якщо протягом цього часу буде встановлено, що військовослужбовець не відповідає цим вимогам, то контракт розривається достроково.

Строк військової служби встановлюється один рік із можливістю продовження його ще на рік під час дії воєнного стану.

Досі мобілізації на військову службу підлягали чоловіки віком 25-60 років. 14 лютого 2025 року Міністерство оборони запустило проєкт «Контракт 18-24», що надає можливість чоловікам віком від 18 до 24 років добровільно підписати контракт для служби в Силах оборони. За умовами контракту, який підписують на рік, призовники отримають 1 млн грн та можливість виїхати за кордон.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон про військового омбудсмена. Військовий омбудсмен контролюватиме забезпечення прав військовослужбовців та правоохоронців на фронті.