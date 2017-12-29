Укргідрометцентр прогнозує на вихідні дощі з мокрим снігом

31 грудня на Заході обіцяють сніг

В Україні найближчими днями на північно-західну половину країни переміститься порція прохолодного повітря з Центральної Європи. Водночас решта території країни ще залишиться в теплій повітряній масі. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У суботу погоду в більшості областей України, крім заходу, буде визначати атмосферний фронт.

У західних областях – без істотних опадів, лише на Закарпатті прогнозується дощ з мокрим снігом; температура вночі та вдень від 2 тепла до 3 морозу.

На решті території очікуються часом дощ (вночі у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях сильний дощ); температура протягом доби 1-6 тепла, вдень у південній частині та на Дніпропетровщині місцями 8-11.

У неділю, 31 грудня, в Україні вночі в східних областях прогнозується невеликий дощ, на крайньому заході – невеликий сніг. Вдень в Україні, крім більшості південних областей, також очікується невеликі опади. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, на півдні та сході 0-4 тепла, вдень 0-5 тепла, на півдні 3-8 тепла.