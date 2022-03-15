Евакуаційні поїзди відправляться з Харкова, Дніпра, Краматорська та Кривого Рогу, а також з Одеси та Козятина

«Укрзалізниця» оприлюднила розклад руху додаткових евакуаційних рейсів на середу, 16 березня. Додаткові поїзди відправляться на захід країни з Харкова, Дніпра, Краматорська та Кривого Рогу, а також з Одеси та Козятина (Вінницька область). Два додаткові поїзди призначили до Хелму (Польща).

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;

12:30 – №903/904 Дніпро – Самбір;

14:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №271/272 Краматорськ – Ковель;

16:00 – №269/270 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті «Укрзалізниці».