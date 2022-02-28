«Укрзалізниця» звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом припинити співпрацю з Росією. У понеділок, 28 лютого, в «Укрзалізниці» повідомили, що відповідне звернення розіслали до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з РФ.

У зверненні зазначено, що залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, закликали припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з країною-агресором. А також припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД (акціонерне товариство «Російські залізниці» – ред.) з усіх міжнародних організацій.

«Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити... Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання залізничник, ти – вбивця. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом», – зазначено у зверненні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» вже розірвала будь-яке сполучення з залізницями РФ.

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