«Укрзалізниця» запускає прямий рейс із Харкова до польського Хелма
Поїзд почне курсувати з 17 листопада
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
«Укрзалізниця» відкриває продаж на новий рейс №93/94 Харків — Хелм (Польща). Про це повідомили у вівторок, 15 листопада.
«Поїзд вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35. Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56», – повідомили в «Укрзалізниці».
У Хелмі після прибуття поїзда буде можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави.
Квитки доступні у додатку, чат-боті «Укрзалізниці» та на сайті.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter