«Укрзалізниця» відкриває продаж на новий рейс №93/94 Харків — Хелм (Польща). Про це повідомили у вівторок, 15 листопада.

«Поїзд вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35. Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56», – повідомили в «Укрзалізниці».

У Хелмі після прибуття поїзда буде можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави.

Квитки доступні у додатку, чат-боті «Укрзалізниці» та на сайті.