Унаслідок пожежі у приватному будинку загинув власник будинку

Під час пожежі у приватному будинку в Дрогобицькому районі на Львівщині загинув 59-річний власник. Випадок стався у четвер, 16 грудня, с. Брониця на вул. Дрогобицькій.

«О 09:56 надійшло повідомлення про пожежу в с. Брониця Дрогобицького району по вул. Дрогобицька в одноповерховому цегляному житловому будинку критому шифером, розміром 15х15 м. На місці пожежі виявили тіло власника 1962 року народження», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку та пошкодив стіни.

Причину пожежі встановлює поліція.