У Дрогобицькому районі на Львівщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Подія сталася у ніч із суботи на неділю, 30 травня, у с. Верхні Гаї.

«Близько 00:10 у с. Верхні Гаї (Дрогобицька МТГ) Дрогобицького району на вул. Садовій в цегляному житловому будинку, розміром 6х8 м, критому шифером, виникла пожежа. На місці пожежі було виявлено тіло місцевого мешканця 1960 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Вогонь знищив диван. Пожежників не залучали.

Обставини події встановлює поліція.