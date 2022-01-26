На місці пожежі, яка виникла в одному з сіл Золочівського району, виявили тіло 89-річного чоловіка. Випадок стався у ніч із вівторка на середу, 26 січня, у цегляному будинку в с. Задвір’я. О 01:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вокзальній, 24. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку.

Через сильне задимленням вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. На місці пожежі виявили тіло власника квартири, 1932 року народження.

Пожежу ліквідували о 02:29.

Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку та пошкодив квадратний метр стелі. До ліквідації пожежі були залучені 3 рятувальники та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлює поліція.