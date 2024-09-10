Керувати автомобілями з АКП набагато комфортніше

Сьогодні коробкою-автоматом обладкують найрізноманітніші моделі автомобілів. Керувати такими авто набагато комфортніше, однак автоматична коробка передач (АКП) має свої переваги та недоліки. Carbazar розповідає про кожен. Переваги АКП: можливість повністю сконцентруватися на керуванні автомобілем. Автоматична трансмісія влаштована таким чином, що не вимагає наявності педалі зчеплення в салоні транспортного засобу. Водій користується лише педалями газу та гальмування. Всі інші процеси виконує електроніка. Така перевага особливо цінна у великих містах зі жвавим автомобільним рухом та частими заторами; гідротрансформатор АКП запобігає перенавантаженню двигуна та ходової частини транспортного засобу; автоматизоване перемикання швидкостей відбувається без фактичної втрати потужності; сучасні автомобілі з АКП оснащені спеціальним програмним забезпеченням, яке дає водієві змогу поліпшувати процес пересування бездоріжжям, засніженими та зледенілими дорогами; плавність зміни крутного моменту у «автоматів» зменшує схильність автомобіля до заносу. Недоліки АКП: складніша конструкція, ніж у механічної коробки передач, відповідно, і дорожчі механізми у її складі (наприклад, гідротрансформатор). Зокрема цим продиктована висока вартість автомобілів із АКП; незважаючи на високу вартість, АКП все ж схильні ламатися. Варто виключити значні навантаження на трансмісію, щоб подовжити термін її служби. Різкі та невмілі дії водія, неправильне обслуговування можуть серйозно нашкодити автомобільним системам; дорожчі, ніж у механічній коробці передач (МКП), обслуговування та ремонт; вищий рівень витрати палива, ніж у автівок із МКП (на 15-20 %); якщо акумулятор розряджено, двигун автомобіля не вдасться запустити, штовхаючи автомобіль. А буксирування на значні відстані стане проблемою, бо масляний насос встановлено на первинному валу; нижчий показник коефіцієнту корисної дії (одна із причин, чому спортивні автівки оснащують МКП); «автомат» набагато важчий за механіку, а це позначається на загальній вазі й маневреності транспортного засобу.

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