Автоматична коробка передач: переваги та недоліки
Керувати автомобілями з АКП набагато комфортніше
Сьогодні коробкою-автоматом обладкують найрізноманітніші моделі автомобілів. Керувати такими авто набагато комфортніше, однак автоматична коробка передач (АКП) має свої переваги та недоліки. Carbazar розповідає про кожен.
Переваги АКП:
- можливість повністю сконцентруватися на керуванні автомобілем. Автоматична трансмісія влаштована таким чином, що не вимагає наявності педалі зчеплення в салоні транспортного засобу. Водій користується лише педалями газу та гальмування. Всі інші процеси виконує електроніка. Така перевага особливо цінна у великих містах зі жвавим автомобільним рухом та частими заторами;
- гідротрансформатор АКП запобігає перенавантаженню двигуна та ходової частини транспортного засобу;
- автоматизоване перемикання швидкостей відбувається без фактичної втрати потужності;
- сучасні автомобілі з АКП оснащені спеціальним програмним забезпеченням, яке дає водієві змогу поліпшувати процес пересування бездоріжжям, засніженими та зледенілими дорогами;
- плавність зміни крутного моменту у «автоматів» зменшує схильність автомобіля до заносу.
Недоліки АКП:
- складніша конструкція, ніж у механічної коробки передач, відповідно, і дорожчі механізми у її складі (наприклад, гідротрансформатор). Зокрема цим продиктована висока вартість автомобілів із АКП;
- незважаючи на високу вартість, АКП все ж схильні ламатися. Варто виключити значні навантаження на трансмісію, щоб подовжити термін її служби. Різкі та невмілі дії водія, неправильне обслуговування можуть серйозно нашкодити автомобільним системам;
- дорожчі, ніж у механічній коробці передач (МКП), обслуговування та ремонт;
- вищий рівень витрати палива, ніж у автівок із МКП (на 15-20 %);
- якщо акумулятор розряджено, двигун автомобіля не вдасться запустити, штовхаючи автомобіль. А буксирування на значні відстані стане проблемою, бо масляний насос встановлено на первинному валу;
- нижчий показник коефіцієнту корисної дії (одна із причин, чому спортивні автівки оснащують МКП);
- «автомат» набагато важчий за механіку, а це позначається на загальній вазі й маневреності транспортного засобу.
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