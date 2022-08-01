Водій мопеда їздив вночі без увімкнених фар, а коли його побачили патрульні, намагався втекти

Уночі на понеділок, 1 серпня, на вул. Зеленій у Львові патрульні поліцейські затримали 47-річного львів’янина, який керував мопедом у стані алкогольного сп’яніння.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, близько 2:00 ночі на вул. Зеленій патрульні помітили мопед Yamaha Vino, який рухався без увімкненого світла фар в темний час доби. Інспектори увімкнули проблискові маячки та подали водієві сигнал про зупинку.

Натомість водій мопеда не відреагував на вимогу патрульних зупинитися та почав втікати. Водій виїхав на тротуар і заїхав у двори та сподівався сховатися. Поліцейські почали обстежувати територію. В одному із провулків почули, як завівся мопед. Тому усі спроби 47-річного львів'янина втекти виявилися невдалими.

Спілкуючись із чоловіком, поліцейські помітили в нього очевидні ознаки алкосп‘яніння. Він погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат – 1,56 проміле.

На правопорушника поліцейські винесли постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом та склали протокол за керування у нетверезому стані (ч. 1 ст. 130 КУпАП).