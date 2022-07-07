Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі в будинку на вул. Чигиринській у Львові

У Львові в ніч на 7 липня виникла пожежа у квартирі. Вогонь знищив побутові речі, з людей у пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомили у прес-службі управління ДСНС Львівщини, пожежа виникла вночі 7 липня. О 3:23 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат у квартирі на третьому поверсі житлової 9-поверхівки на вул. Чигиринській.

Пожежу ліквідували о 3:57. Внаслідок пожежі знищені речі домашнього вжитку на площі 10 м2. Із людей у пожежі ніхто не постраждав.

Причини та обставини виникнення пожежі встановить поліція.